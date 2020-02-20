Ушел из дома и пропал: в Казани ищут 23-летнего парня

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:09:09+03:00

О местонахождении Ойбека Абдукадырова ничего не известно с 19 февраля

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В Казани начались активные поиски 23-летнего Ойбека Абукадырова. Молодой человек ушел из дома и пропал в среду, 19 февраля. Сейчас его поисками занимается полиция и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Известно, что Ойбек ростом около 190 сантиметров имеет худощавое телосложение, черные короткие волосы и карие глаза. На момент пропажи на парне был черный пуховик, черные штаны и черные кроссовки.

Всех, кто видел Ойбека, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU