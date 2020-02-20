2020-02-20T09:37:19+03:00
Происшествия

В Казани разыскивают водителей, скрывшихся после наездов на пешеходов

Две пострадавшие женщины получили травмы
Лика ИСАЕВА
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На места наездов вызывали медиковНа места наездов вызывали медиков
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Сразу двух водителей скрывшихся с мест наездов на пешеходов разыскивают сотрудники Госавтоинспекции столицы Татарстана.

Одно ДТП произошло 17 февраля в 17.15 на подземной парковке ТЦ "Мега" в Советском районе Казани. Там под колеса автомобиля попала 59-летняя женщина. Водитель скрылся. Пострадавшая получила травму.

Аторое происшествие произошло 18 февраля в 18.00 напротив дома № 18 по улице Кремлевская. Там легковушка сбила на 19-летнюю девушку, которая переходила дорогу по "зебре". Водитель, нре оказав помощь пострадавшей, уехал с места наезда.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам: 5-333-815, 5-333-848.

ИСТОЧНИК KP.RU

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