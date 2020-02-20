Казанский ТЮЗ подготовил новую премьеру

20 Февр. 2020 2020-02-20T09:19:18+03:00

"Зимняя сказка для взрослых" - спектакль с одним действием и сказочными картинами

Изменить размер текста: A A

Новая постановка казанского ТЮЗа - это необычный спектакль, где театральный рисунок сосуществует с бытовыми историями, написанными Михаилом Меркушиным и полотнами художника Валентина Губарева.

Сама постановка - это словно ожившие плотна с картин Валентина Алексеевича Губарева. Он – всемирно известный художник, работающий в жанре наивного искусства. Его картины литературны, сюжетны, конкретны, они покорили сердца миллионов людей.

Сквозь юмор, иронию яркого и праздничного действа в спектакле присутствуют трагические ноты обычных человеческих отношений. Актеры перевоплощаются в открытых жизни и миру персонажей, не знающих ни в чем середины: любящих, танцующих, мечтающих…- таких родных, правдиво и реалистично, изображенных художником.

- Наш спектакль о людях, о поколении 90-х и о той непередаваемой атмосфере, которая тогда была, - сообщили в пресс-службе театра. - Картины наполнены невероятным душевным теплом, искренностью и добротой, которой порой так не хватает современному миру.

ИСТОЧНИК KP.RU