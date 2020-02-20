2020-02-20T09:19:18+03:00
Звезды

Казанский ТЮЗ подготовил новую премьеру

"Зимняя сказка для взрослых" - спектакль с одним действием и сказочными картинами
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Новая постановка - словно ожившие картины Валентина ГубареваНовая постановка - словно ожившие картины Валентина ГубареваФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Новая постановка казанского ТЮЗа - это необычный спектакль, где театральный рисунок сосуществует с бытовыми историями, написанными Михаилом Меркушиным и полотнами художника Валентина Губарева.

Сама постановка - это словно ожившие плотна с картин Валентина Алексеевича Губарева. Он – всемирно известный художник, работающий в жанре наивного искусства. Его картины литературны, сюжетны, конкретны, они покорили сердца миллионов людей.

Сквозь юмор, иронию яркого и праздничного действа в спектакле присутствуют трагические ноты обычных человеческих отношений. Актеры перевоплощаются в открытых жизни и миру персонажей, не знающих ни в чем середины: любящих, танцующих, мечтающих…- таких родных, правдиво и реалистично, изображенных художником.

- Наш спектакль о людях, о поколении 90-х и о той непередаваемой атмосфере, которая тогда была, - сообщили в пресс-службе театра. - Картины наполнены невероятным душевным теплом, искренностью и добротой, которой порой так не хватает современному миру.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Культура и искусство Татарстана»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В двух городах и шести районах Татарстана могут появиться канатные дороги
Казани предложили присвоить звание «Город трудовой доблести»
Президент Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу максимально быстро вернуть большие автобусы в Набережные Челны
В Казани временно ограничат движение авто по улицам Апастовская и Бичурина
«Я не волшебник, но имею планы»: врио главы Чувашии Олег Николаев пообещал поднять зарплату сотрудникам МЧС
Общегородской субботник 2020 в Казани пройдет 25 апреля
В Казани почти на две недели ограничат движение по улице Николая Ершова
В Марий Эл иномарка после ДТП с автобусом вылетела в кювет, пострадали два человека
Ушел из дома и пропал: в Казани ищут 23-летнего парня
В Казани разыскивают водителей, скрывшихся после наездов на пешеходов
Казанский ТЮЗ подготовил новую премьеру
Татарстанские ученые вывели новый сорт пшеницы и назвали его "100 лет ТАССР"
В Татарстане спиленное дерево упало на голову рабочему
В Казани почтили память татарского поэта Фатиха Карима
В Казани прошла премьера фильма о Молодежном театре на Булаке
В Ульяновске охранник сельхозпредприятия украл две тонны зерна на 40 тысяч рублей