Татарстанские ученые вывели новый сорт пшеницы и назвали его "100 лет ТАССР"

20 Февр. 2020 2020-02-20T08:43:12+03:00

Скрещивать сорта для нового сорта начали еще в 2010 году

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О том, что в республике создали новый сорт пшеницы, который сами селекционеры характеризуют как мягкий, пригодный для хлебопечения и с поышенным содержанием клейковины, стало известно на Агропромышленном форуме. Новый сорт пшеницы получил название "100 лет ТАССР".

- Именно на такое зерно повышенный спрос на экспортном рынке. Ведь экспорту в последнее время Минсельхозпродом Татарстана уделяется повышенное внимание, - пояснил директор Научно-исследовательского института Марсель Тагиров.

Заявка на получение патента на новый сорт уже отправила. Вывела его ведущий научный сотрудник института Нурания Василова, посвятившая науке более 36 лет. Василова принимала участие в выведении таких именитых сортов, как "Амир", "Казанская юбилейная", "Экада", "Йолдыз" и многих других. На выведение хорошего сорта может уйти более 10 лет, и еще в 2010 году для появления нового сорта ученые начали свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU