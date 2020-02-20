2020-02-20T08:43:12+03:00
Общество

Татарстанские ученые вывели новый сорт пшеницы и назвали его "100 лет ТАССР"

Скрещивать сорта для нового сорта начали еще в 2010 году
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
В Татарстане вывели новый сорт пшеницыВ Татарстане вывели новый сорт пшеницыФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

О том, что в республике создали новый сорт пшеницы, который сами селекционеры характеризуют как мягкий, пригодный для хлебопечения и с поышенным содержанием клейковины, стало известно на Агропромышленном форуме. Новый сорт пшеницы получил название "100 лет ТАССР".

- Именно на такое зерно повышенный спрос на экспортном рынке. Ведь экспорту в последнее время Минсельхозпродом Татарстана уделяется повышенное внимание, - пояснил директор Научно-исследовательского института Марсель Тагиров.

Заявка на получение патента на новый сорт уже отправила. Вывела его ведущий научный сотрудник института Нурания Василова, посвятившая науке более 36 лет. Василова принимала участие в выведении таких именитых сортов, как "Амир", "Казанская юбилейная", "Экада", "Йолдыз" и многих других. На выведение хорошего сорта может уйти более 10 лет, и еще в 2010 году для появления нового сорта ученые начали свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В двух городах и шести районах Татарстана могут появиться канатные дороги
Казани предложили присвоить звание «Город трудовой доблести»
Президент Татарстана Рустам Минниханов поставил задачу максимально быстро вернуть большие автобусы в Набережные Челны
В Казани временно ограничат движение авто по улицам Апастовская и Бичурина
«Я не волшебник, но имею планы»: врио главы Чувашии Олег Николаев пообещал поднять зарплату сотрудникам МЧС
Общегородской субботник 2020 в Казани пройдет 25 апреля
В Казани почти на две недели ограничат движение по улице Николая Ершова
В Марий Эл иномарка после ДТП с автобусом вылетела в кювет, пострадали два человека
Ушел из дома и пропал: в Казани ищут 23-летнего парня
В Казани разыскивают водителей, скрывшихся после наездов на пешеходов
Казанский ТЮЗ подготовил новую премьеру
Татарстанские ученые вывели новый сорт пшеницы и назвали его "100 лет ТАССР"
В Татарстане спиленное дерево упало на голову рабочему
В Казани почтили память татарского поэта Фатиха Карима
В Казани прошла премьера фильма о Молодежном театре на Булаке
В Ульяновске охранник сельхозпредприятия украл две тонны зерна на 40 тысяч рублей