В Татарстане в розыске находятся 20 детей и подростков

19 Февр. 2020 2020-02-19T18:28:09+03:00

С начала 2020 года поступило 68 заявлений о розыске детей и подростков. Фото: Олег УКЛАДОВ

12 из них пропали в период с 1998 по 2010 годы

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На сегодня в Татарстане в розыске находятся 20 несовершеннолетний. 12 из них пропали еще в период с 1998 по 2010 год. 8 - самовольно ушли из семей или специализированных учреждений в ноябре 2019 – феврале 2020 года. Об этом на пресс-конференции заявил замначальника отдела координации деятельности ОВД по розыску лиц Управления уголовного розыска МВД республики Альберт Юсупов.

Он также отметил, что в 2019 году к ним поступило 32 заявления о розыске несовершеннолетних. С начала 2020 года – уже 68 заявлений.

- Срока для обращения в ОВД с заявлением о безвестном исчезновении лица не существует. Обратиться может любой человек, в любое время. Заявление подлежит регистрации независимо от давности и места исчезновения, наличия и отсутствия сведений о месте жительства или пребывания, полных анкетных данных и фотографии лица, пропавшего без вести, - отметил Юсупов.

ИСТОЧНИК KP.RU