В Татарстане иномарка столкнулась с большегрузом, погибло два человека
Авария произошла в Алексеевском районе, около деревни Сахаровка
Фото: соцсети
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В среду, 19 февраля, около 15.30 у деревни Сахаровка, что в Алексеевском районе, произошла авария с участием иномарки и большегруза.
По предварительным данным, легковушка превысила допустимую скорость, выехала на встречку, где и столкнулась с фурой. Водитель последней до последнего пытался уйти от столкновения, но сделать это ему не позволил тяжелый прицеп. Так, оба авто оказались в кювете.
Также предварительно, погибло два человека. Подробности выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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