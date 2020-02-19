20 февраля на Татарстан опустится туман

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:25:50+03:00

При этом, температура воздуха в Татарстане останется аномально высокой. Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Кроме того, на дорогах республики местами ожидается сильная гололедица

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В четверг, 20 февраля, ночью и утром на Татарстан опустится туман. Кроме того, на дорогах республики местами будет сильная гололедица. Об этом предупреждает местный Гидрометцентр.

При этом, температура воздуха в Татарстане останется аномально высокой. Так, ночью будет от -2 до +1 градуса, днем – от 0 до +3. В некоторых районах ожидается мокрый снег. Ветер умеренный.

В пятницу, 21 февраля, будет прохладнее - до -6 ночью и - 3 днем. Об осадках синоптики не говорят.

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ИСТОЧНИК KP.RU