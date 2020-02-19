2020-02-19T16:44:46+03:00
Общество

В Татарстане открыли завод по разведению африканского клариевого сома

На нем планируют выращивать до 50 тонн рыбы в год
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ru.wikipedia.orgФото: ru.wikipedia.org
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В среду, 19 февраля, в поселке городского типа Рыбная Слобода состоялось открытие завода по разведению африканского клариевого сома. На нем планируют выращивать до 50 тонн рыбы в год, сообщает пресс-служба Минсельхоза Татарстана.

Завод начали строить еще в 2018 году. Объем инвестиций в него на данный момент составил 12,2 миллионов рублей. К весне 2020 года же начнется строительство второго этапа проекта, направленного на переработку рыбы. В будущем в смену будет перерабатываться до 2 тонн сырья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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