В Татарстане открыли завод по разведению африканского клариевого сома

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:44:46+03:00

На нем планируют выращивать до 50 тонн рыбы в год

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В среду, 19 февраля, в поселке городского типа Рыбная Слобода состоялось открытие завода по разведению африканского клариевого сома. На нем планируют выращивать до 50 тонн рыбы в год, сообщает пресс-служба Минсельхоза Татарстана.

Завод начали строить еще в 2018 году. Объем инвестиций в него на данный момент составил 12,2 миллионов рублей. К весне 2020 года же начнется строительство второго этапа проекта, направленного на переработку рыбы. В будущем в смену будет перерабатываться до 2 тонн сырья.

ИСТОЧНИК KP.RU