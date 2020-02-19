В Марий Эл водитель Volkswagen погиб после аварии с грузовиком МАЗ

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:13:09+03:00

Шансов выжить у водителя иномарки не было Фото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ

Его тело из покореженной машины доставать пришлось спасателям [фото]

Изменить размер текста: A A

Смертельная авария произошла 19 февраля в 8.30 на 78 километре автодороги «Вятка» в Медведевском районе Марий Эл. Там, на повороте к деревне Чернушка столкнулись легковой автомобиль Volkswagen Polo и грузовик МАЗ.

Спасатели деблокировали тело погибшегоФото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ

Судя по фотографиям с места происшествия, легковушка двигалась на большой скорости и в результате столкновения получила серьезные повреждения.

В ДТП погиб 33-летний водитель иномарки. Его тело оказалось зажатым в салоне искореженного автомобиля. Чтобы его вызволить, пришлось вызывать дежурную смену Марийской аварийно-спасательной службы.

МАЗ получил сильные поврежденияФото: МВД по Марий Эл

Водитель МАЗа получил травмы. Большегруз с госномерами Самарской области после столкновения с иномаркой едва не опрокинулся в кювет. У него вырвало переднюю колесную пару.

ИСТОЧНИК KP.RU