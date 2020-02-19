В Марий Эл водитель Volkswagen погиб после аварии с грузовиком МАЗ
Смертельная авария произошла 19 февраля в 8.30 на 78 километре автодороги «Вятка» в Медведевском районе Марий Эл. Там, на повороте к деревне Чернушка столкнулись легковой автомобиль Volkswagen Polo и грузовик МАЗ.
Спасатели деблокировали тело погибшегоФото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ
Судя по фотографиям с места происшествия, легковушка двигалась на большой скорости и в результате столкновения получила серьезные повреждения.
В ДТП погиб 33-летний водитель иномарки. Его тело оказалось зажатым в салоне искореженного автомобиля. Чтобы его вызволить, пришлось вызывать дежурную смену Марийской аварийно-спасательной службы.
МАЗ получил сильные поврежденияФото: МВД по Марий Эл
Водитель МАЗа получил травмы. Большегруз с госномерами Самарской области после столкновения с иномаркой едва не опрокинулся в кювет. У него вырвало переднюю колесную пару.
ИСТОЧНИК KP.RU
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