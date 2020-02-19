2020-02-19T12:26:03+03:00
Общество

В Казани эпидпорог по ОРВИ превышен на 24,7%

За прошедшую неделю диагноз – «острая респираторная вирусная инфекция», был поставлен более чем 12,5 тысячам горожан
Олег ЛУГОВОЙ
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В основном болеют именно взрослые.В основном болеют именно взрослые.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Казани ОРВИ чаще всего болеют именно школьники и взрослые, среди воспитанников детсадов ситуация с заболеваемостью гораздо лучше, сообщает Роспотребнадзор Татарстана.

По данным управления, с 10 по 16 февраля в городе диагноз – «острая респираторная вирусная инфекция», был поставлен в 12 633 случаях. Эпидемический порог превышен на 24,7%.

В целом же по Татарстану на прошлой неделе ОРВИ подхватили 21 107 человек. Эпидпорог превышен на 16,5%. Чаще всего болеют взрослые и дети в возрасте от 3 до 6 лет, а также от 7 до 14 лет. Меньше всего инфекция поражает малышей в возрасте до 2 лет.

В связи с заболеваемостью в ряде образовательных учреждений вводится карантин.

- За последнюю неделю приостановлен учебный процесс в связи с заболеваемостью ОРВИ в 158 классах 29 школ, полностью закрыты по 1 школе в Чистопольском районе и Ново-Савиновском районе Казани, а также 1 детский сад в Спасском районе, - уточнили в Роспотребнадзоре Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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