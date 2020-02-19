2020-02-19T14:26:15+03:00
Происшествия

Йошкин кот!: женщине, ударившей ножом кавалера из-за котенка, грозит 10 лет колонии

Произошло это, когда они поссорилась при выборе имени для питомца
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В скором времени перед судом предстанет 30-летняя любительница кошек из Килемарского района. Ее обвиняют по уголовной статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

По версии следствия, в ноябре прошлого года на местной пилораме обвиняемая выпивала в компании мужчин. Двое из них потом ушли домой, а оставшийся кавалер презентовал женщине котенка, которого привез из Йошкар-Олы.

Они начали выбирать имя для нового питомца. Но при этом настолько не сошлись во мнении, что сильно поссорились. В итоге женщина схватила нож и ударила им кавалера в грудь. Мужчина выжил, его госпитализировали.

пара поссорилась. Причиной скандала стал выбор имени для котенка, которого в ээтот день мужчина привез для подруги. Не сойдясь во мнениях, женщина схватилась за нож.

- Расследование уголовного дела завершено, все материалы были переданы в суд. Злоумышленнице грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы, - сообщили в МВД Марий Эл.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Марий Эл»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чебоксарах на остановках появятся 33 новых павильона за 9 миллионов рублей
Йошкин кот!: женщине, ударившей ножом кавалера из-за котенка, грозит 10 лет колонии
За 2019 год квартиры-студии в Казани подорожали на 14%
В Марий Эл водитель Volkswagen погиб после аварии с грузовиком МАЗ
Казанскую фирму за свалки с токсичным снегом оштрафовали на 200 тысяч рублей
В Казани эпидпорог по ОРВИ превышен на 24,7%
В Казани из-за короткого замыкания из ТРЦ "МЕГА" эвакуировали 1 200 человек
В Татарстане из-за аномального тепла закрыли еще две ледовые переправы
"Ак Барс" обыграл "Авангард" и досрочно стал первым в восточной конференции
Центровой УНИКСа вызван в сборную России
В Казани во время пожара погиб 80-летний пенсионер
В Казани в 2020 году отремонтируют улицу Рихарда Зорге
В Татарстане водитель легковушки погиб, когда она врезалась в КАМАЗ с прицепом
В Казани электричка сбила насмерть 16-летнего подростка
В Казани пройдет концерт "Музыка при свечах"
Президент Татарстана побывал на спектакле инклюзивной театральной студии «Э-моция»
В Татарстане проходит республиканская спартакиада кадетов
В Чебоксарах любитель азартных игр хотел сжульничать и сам стал жертвой мошенников
V фестиваль Hotel de ville в Казанской Ратуше пройдет при поддержке посольства США в России
Исполняющим обязанности директора Чувшупрдора стал Александр Немов
В Татарстане огласили приговор леснику, из-за которого спиленное дерево насмерть придавила человека
В Татарстане школы искусств получат музыкальные инструменты на 106,7 миллиона рублей
В Зеленодольске открылось новое здание городского суда
«КАМАЗ» разработал беспилотный электро-грузовик без кабины
В Татарстане автомобиль "Рено" врезался в бензовоз: один человек погиб
Из-за чего в Татарстане закрылся Нурлатский сахарный завод
Вечером 18 февраля в Татарстане из-за аномального тепла закроют ледовую переправу Аракчино- Верхний Услон
Несмотря на коронавирус, спортсмены из Китая все-таки приедут в Казань на этап Кубка мира по фехтованию
Гидрометцентр Татарстана: метель и ветер стихнут 20 февраля