Йошкин кот!: женщине, ударившей ножом кавалера из-за котенка, грозит 10 лет колонии

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:26:15+03:00

Произошло это, когда они поссорилась при выборе имени для питомца

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В скором времени перед судом предстанет 30-летняя любительница кошек из Килемарского района. Ее обвиняют по уголовной статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

По версии следствия, в ноябре прошлого года на местной пилораме обвиняемая выпивала в компании мужчин. Двое из них потом ушли домой, а оставшийся кавалер презентовал женщине котенка, которого привез из Йошкар-Олы.

Они начали выбирать имя для нового питомца. Но при этом настолько не сошлись во мнении, что сильно поссорились. В итоге женщина схватила нож и ударила им кавалера в грудь. Мужчина выжил, его госпитализировали.

пара поссорилась. Причиной скандала стал выбор имени для котенка, которого в ээтот день мужчина привез для подруги. Не сойдясь во мнениях, женщина схватилась за нож.

- Расследование уголовного дела завершено, все материалы были переданы в суд. Злоумышленнице грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы, - сообщили в МВД Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU