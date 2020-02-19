В Татарстане из-за аномального тепла закрыли еще две ледовые переправы
Вечером 18 февраля из-за аномального тепла было объявлено о закрытии ледовой переправы через Волгу Аракчино- Верхний Услон. А уже утром в среду свою работу прекратили еще две переправы. Причина все та же - потепление.
Так, с 7.00 в Елабужском районе прекращено автомобильное движение через реку Кама по маршруту Покровское – Красный Ключ (допустимая масса до 2,5 тонн).
Далее, с 8.00 перекрыли переправу в Мамадышском районе через реку Кама Соколка – Новый Закамский.
Ограничение движение временное, сообщают в МЧС Татарстане.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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