В Татарстане из-за аномального тепла закрыли еще две ледовые переправы

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:51:10+03:00

Обещается, что это на время

Изменить размер текста: A A

Вечером 18 февраля из-за аномального тепла было объявлено о закрытии ледовой переправы через Волгу Аракчино- Верхний Услон. А уже утром в среду свою работу прекратили еще две переправы. Причина все та же - потепление.

Так, с 7.00 в Елабужском районе прекращено автомобильное движение через реку Кама по маршруту Покровское – Красный Ключ (допустимая масса до 2,5 тонн).

Далее, с 8.00 перекрыли переправу в Мамадышском районе через реку Кама Соколка – Новый Закамский.

Ограничение движение временное, сообщают в МЧС Татарстане.

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU