2020-02-19T11:51:10+03:00
Общество

В Татарстане из-за аномального тепла закрыли еще две ледовые переправы

Обещается, что это на время
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Вечером 18 февраля из-за аномального тепла было объявлено о закрытии ледовой переправы через Волгу Аракчино- Верхний Услон. А уже утром в среду свою работу прекратили еще две переправы. Причина все та же - потепление.

Так, с 7.00 в Елабужском районе прекращено автомобильное движение через реку Кама по маршруту Покровское – Красный Ключ (допустимая масса до 2,5 тонн).

Далее, с 8.00 перекрыли переправу в Мамадышском районе через реку Кама Соколка – Новый Закамский.

Ограничение движение временное, сообщают в МЧС Татарстане.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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