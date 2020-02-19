2020-02-19T11:26:17+03:00
Спорт

"Ак Барс" обыграл "Авангард" и досрочно стал первым в восточной конференции

Казанцы вели 5:0, но позволили сопернику уйти от крупного поражения
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ХК "Ак Барс".Фото: ХК "Ак Барс".
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Казанский "Ак Барс" гарантировал себе первое место в восточной зоне КХЛ. По сути, сместить подопечных Квартального с вершины мог только "Авангард". Именно омичи и пожаловали в Казань на битву лидеров.

Впрочем, битвы, как таковой, не получилось. Казанцы сразу же обозначили свое превосходство. Уже на второй минуте счет открыл Эмиль Галимов. Незадолго до перерыва Станислав Галиев забросил вторую шайбу в ворота "Авангарда".

Второй период оказался безголевым, а в дебюте третьей двадцатимиутки "барсы" окончательно сняли вопрос о победителе. Азеведо, Воронков и Фисенко довели счет до неприлично крупного - 5:0.

В оставшееся до конца матча время омичи смогли сократить отставание до двух голов. Точными бросками отметились Клинкхаммер, Мартынов и Дедунов. В итоге 5:3 - победа "Ак Барса".

ИСТОЧНИК KP.RU

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