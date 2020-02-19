2020-02-19T10:59:40+03:00
Спорт

Центровой УНИКСа вызван в сборную России

Артем Клименко может сыграть с командами Италии и Северной Македонии
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: БК УНИКС.Фото: БК УНИКС.
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Тренерский штаб сборной России по баскетболу во главе с Сергеем Базаревичем обнародовал список игроков, вызванных на матчи квалификационного этапа Чемпионата Европы против национальных команд Италии и Северной Македонии.

Из-за неудачного выбора дат проведения матчей, которые состоятся 20 и 23 февраля, в сборной не будет ни одного представителя клубов Евролиги - ЦСКА, "Химок" и "Зенита". Дело в том, что в эти сроки будут проводиться матчи главного командного турнира континента и российские участники турнира просто не отпустили своих игроков.

В итоге тренерскому штабу пришлось ломать голову над тем, кого вызывать. Так, место в национальной команде получил центровой УНИКСа Артем Клименко. Других представителей казанского клуба в сборную не пригласили.

Отметим, что матч с Италией у россиян запланирован на 20 февраля. Он пройдет в Неаполе. 23 февраля россияне в Перми примут команду Северной Македонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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