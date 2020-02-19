В Казани во время пожара погиб 80-летний пенсионер

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:47:22+03:00

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Пожар в однокомнатной квартире 80-летнего пенсионера на улице Товарищеской в Вахитовском районе столицы Татарстана произошел 19 февраля, в среду, в 5.31. Пожарных вызвали соседи, которые услышали запах дыма.

К моменту приезда пожарных в подъезде четырехэтажного дома стоял запах гари и было задымление, дверь в квартиру пенсионера была закрыта. Когда специалисты МЧС Татарстана вскрыли квартиру и зашли, то обнаружили тело хозяина на полу в комнате. В комнате происходило тление мебели и белья, сообщили в МЧС республики.

Сотрудники чрезвычайного ведомства устанавливают точные причины возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU