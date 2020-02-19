В Казани в 2020 году отремонтируют улицу Рихарда Зорге

19 Февр. 2020 2020-02-19T10:13:53+03:00

Речь идет об участке длинной 3,2 километра от Даурской до Юлиуса Фучика

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В Казани в 2020 году отремонтируют улицу имени Рихарда Зорге в Советском районе. Речь идет об участке протяженностью 3,2 километра от улицы Даурской до Юлиуса Фучика. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Отметим, что улица Рихарда Зорге вошла в проект «Улицы Победы». Цель последнего – в год 75-летия Победы отремонтировать дороги, связанные с Великой Отечественной Войной. Зорге же был советским разведчиком нелегальной резидентуры того времени.

ИСТОЧНИК KP.RU