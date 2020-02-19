В Татарстане водитель легковушки погиб, когда она врезалась в КАМАЗ с прицепом
Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек, произошло сегодня, 19 февраля, рано утром возле села Ямаши на трассе "Казань-Оренбург". По предварительным данным, водитель отечественной легковушки "Лада" превысил безопасную скорость, выехал на встречку и лоб в лоб врезался в КАМАЗ с прицепом.
На месте аварии погиб водитель "Лады" - мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте.
Водитель КАМАЗа пытался затормозить, но в результате столкновения съехал в сугроб на обочине.
На место столкновения выезжали сотрудники всех экстренных служб Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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