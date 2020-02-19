2020-02-19T09:47:58+03:00
Происшествия

В Казани электричка сбила насмерть 16-летнего подростка

По факту смертельного происшествия проводится доследственная проверка
Лика ИСАЕВА
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Следователи проводят доследственную проверку по факту гибели ребенокСледователи проводят доследственную проверку по факту гибели ребенок
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Подросток попал под электричку в 22.10 в воскресенье, 16 февраля, на 28 километре, 7 пикет перегона "Дербышки - Компрессорный". Как рассказал позже следователям машинист, он

увидел в свете прожекторов электрички фигуру перебегавшего человека. Мужчина включил сирену и начал тормозить, но состав сбил пешехода. Он получил сметельные травмы и погиб на месте. Погибшим оказался 16-летний подросток.

Школьник возвращался домой с дня рождения друга, торопился, чтобы не опоздать до "комендатского часа", и перебегал железнодорожные пути перед движущимся электропоездом.

- По факту гибели подростка проводится доследственная проверка, - сообщил представитель Приволжского следственного управления на транспорте СК России Дмитрий Захаров.

В школу, где учился погибший ребенок, направлена информация о проведении разъяснительной работы о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта с целью предотвращения в дальнейшем таких несчастных случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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