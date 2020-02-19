В Казани пройдет концерт "Музыка при свечах"

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:26:58+03:00

Концерт пройдет в ГБКЗ имени Сайдашева Фото: Из материалов пресс-службы

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В честь дня рождения великого композитора и органиста Государственный струнный квартет Татарстана представляет концерт, посвященный периоду английского барокко и творчеству музыкантов во главе с Георгом Фридрихом Генделем. Концерт получил название "В стране туманного Альбиона. Гендель и английское барокко". Пройдет он 23 февраля в 15.00 в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева.

В Лондоне Генделем были написаны монументальные оратории, героические оперы и великолепные оркестровые сюиты.

В концерте также участвуют: Виталий Харисов (лютня, гитара), Алия Зарипова (гобой),Светлана Будилова (сопрано), Кирилл Логинов (баритон), Эдуард Ахматов (клавишные). Мастерство музыкантов и познавательные рассказы ведущей Лилии Апаковой делают концерты абонемента «Музыка при свечах» интересным для разных поколений слушателей.

ИСТОЧНИК KP.RU