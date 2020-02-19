2020-02-19T09:02:48+03:00
Общество

Президент Татарстана побывал на спектакле инклюзивной театральной студии «Э-моция»

Рустам Минниханов передал студии сертификат на приобретение специального оборудования
Лика ИСАЕВА
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Во время награжденияВо время награжденияФото: Из материалов пресс-службы
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Вчера, 18 февраля, президент республики побывал на спектакле инклюзивной театральной студии «Э-моция». Показ состоялся на сцене театра имени Кариева. Рустаму Минниханову и другим зрителям показали постановку «Что я помню о себе» об успешном молодом человеке, который переехал из Татарстана в автралийский Сидней. Во снах ему являются образы из детства, и, несмотря на успешную карьеру, он всё чаще хочет вернуться в родной край.

Фишка спектакля - работа актеров с ограниченными возможностями здоровья. Социализация данной категории людей через театральное творчество - основная миссия студии «Э-моция», сообщает пресс-служба президента Татарстана. За три года работы актеры студии сыграли более 40 спектаклей в 12 городах России.

- За короткое время студия „Э-моция“ проявила себя на российском уровне как очень высокопрофессиональный коллектив. Мы сегодня в этом убедились. В ходе спектакля поднимается важная тема, которую артисты прекрасно визуализировали, - подчеркнул Рустам Минниханов. - Достижения студии «Э-моция» показывают, что при желании каждый человек может стать успешным, несмотря на то, в какой сложной жизненной ситуации он находится.

Президент республики вручил коллективу «Э-моция» студии сертификат на приобретение специального оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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