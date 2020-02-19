2020-02-19T08:41:33+03:00
Общество

В Татарстане проходит республиканская спартакиада кадетов

Во время мероприятия выясняснится, кто из школьников победит в состязаниях по военно-прикладным видам спорта
Лика ИСАЕВА
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Во время спартакиадыВо время спартакиадыФото: Пресс-служба Управления ФСВНГ РФ по РТ
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В регионе стартовала Республиканская спартакиада по военно-прикладным видам спорта среди кадет. В церемонии открытия и в работе турнира приняли участие сотрудники СОБР и авиаотряда Росгвардии Татарстана и бойцы казанского отдельного отряда специального назначения "Барс" ведомства.

Состязаться кадетам приходится на базе республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи "Патриот", спартакиада посвящённа Дню защитника Отечества, 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне и 100-летию образования ТАССР.

- Сегодня здесь собрались самые лучшие и достойные представители кадетского движения нашей республики, - сказал замначальника территориального ведомства полковник Рафил Набиуллин во время открытия. - Уверен, что в будущем большинство из вас своей профессией выберет служение Отечеству. А сегодня я желаю вам удачи и победы в честной борьбе!

СОБРовцы провели для участников занятия, на которых поделились навыками владения приёмами самообороны при отражении нападения злоумышленника с оружием и без него, а также рассказали о психологических аспектах урегулирования конфликтных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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