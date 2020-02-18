Из-за чего в Татарстане закрылся Нурлатский сахарный завод

18 Февр. 2020 2020-02-18T18:07:15+03:00

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В Татарстане из-за неконкурентоспособности закрылся один из трех сахарных заводов региона – «Нурлатский сахар». 14 января он завершил переработку сахарной свеклы, а после начал массовое сокращение работников.

На заседании совета Нурлатского района президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что освободившую промышленную площадку нужно использовать.

- Это очень больная тема, особенно для тех, кто создавал данное предприятие. Но сегодня завод больше неконкурентоспособный. Мы должны создать все условия, чтобы люди были трудоустроены. Также нужно рассмотреть вопрос дальнейшего использования этой промышленной площадки и привлечения инвесторов, - отметил глава республики.

ИСТОЧНИК KP.RU