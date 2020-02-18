2020-02-18T18:07:15+03:00
Общество

Из-за чего в Татарстане закрылся Нурлатский сахарный завод

Президент республики Рустам Минниханов поручил придумать, как в дальнейшем использовать промышленную площадку предприятия
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Татарстане из-за неконкурентоспособности закрылся один из трех сахарных заводов региона – «Нурлатский сахар». 14 января он завершил переработку сахарной свеклы, а после начал массовое сокращение работников.

На заседании совета Нурлатского района президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что освободившую промышленную площадку нужно использовать.

- Это очень больная тема, особенно для тех, кто создавал данное предприятие. Но сегодня завод больше неконкурентоспособный. Мы должны создать все условия, чтобы люди были трудоустроены. Также нужно рассмотреть вопрос дальнейшего использования этой промышленной площадки и привлечения инвесторов, - отметил глава республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Татарстане автомобиль "Рено" врезался в бензовоз: один человек погиб
Из-за чего в Татарстане закрылся Нурлатский сахарный завод
Вечером 18 февраля в Татарстане закроют ледовую переправу Аракчино- Верхний Услон
Несмотря на коронавирус, спортсмены из Китая все-таки приедут в Казань на этап Кубка мира по фехтованию
Гидрометцентр Татарстана: метель и ветер стихнут 20 февраля
Клиенты ВТБ в Татарстане потратили на подарки любимым более 12 млн рублей
Масленица 2020 в Казани: горожанам предлагают нарядится ради конкурса
Вылетала в кювет и перевернулась: в Татарстане насмерть разбился 16-летний водитель
С 27 февраля по 5 марта в Чувашском государственном театре оперы и балета пройдет ежегодный Фестиваль чувашской музыки
Неизвестные украли у жителя Казани баню
В Казани во время пожара в подвале многоэтажки пострадали два человека
Президенту Татарстана Рустаму Минниханову представили проекты по нейтрализации вони от иловых полей в Казани
В Казани скончался заслуженный тренер России по игре в го Валерий Шикшин
Количество клиентов Family Office ВТБ выросло в полтора раза
В Чувашии продают самое дешевое шампанское в России
В Марий Эл под колеса иномарки попал 8-летний мальчик
В Чувашии лихач устроил ДТП, в котором и сам пострадал, и чуть не погубил другого водителя
В Казани появится остановка имени Героя России Александра Козина
Президент Татарстана Рустам Минниханов пожелал успехов новому руководителю следственного комитета республики
19 февраля в Авиастроительном и Советском районах Казани отключат свет
В Казани 18-летний водитель сбил пенсионерку-нарушительницу
В Татарстане росгвардейцы задержали 17-летнего угонщика
В аэропорту Казани из-за сильного ветра не смог приземлиться самолет из Екатеринбурга
Жителя Татарстана будут судить за секс-насилие над 7-летней девочкой
В Нижнекамске дикой косуле потребовалась помощь спасателей