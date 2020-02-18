В Зеленодольске открылось новое здание городского суда
В нем имеются 16 помещений, а также спортзал
Фото: пресс-служба президента Татарстана
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Во вторник, 18 февраля, в Зеленодольске открылось новое здание городского суда. Он разместился в бывшем помещении филиала КФУ, которое было отремонтировано за 169 миллионов рублей. Деньги были выделены из федерального бюджета.
В торжественной церемонии открытия здания горсуда принял участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Он поздравил сотрудников учреждения с переездом на новое место.
В новом здании суда имеются 16 помещений, а также спортзал.
ИСТОЧНИК KP.RU