2020-02-18T18:45:34+03:00
Общество

В Зеленодольске открылось новое здание городского суда

В нем имеются 16 помещений, а также спортзал
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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Во вторник, 18 февраля, в Зеленодольске открылось новое здание городского суда. Он разместился в бывшем помещении филиала КФУ, которое было отремонтировано за 169 миллионов рублей. Деньги были выделены из федерального бюджета.

В торжественной церемонии открытия здания горсуда принял участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Он поздравил сотрудников учреждения с переездом на новое место.

В новом здании суда имеются 16 помещений, а также спортзал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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