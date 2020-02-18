2020-02-18T17:43:14+03:00
Общество

Вечером 18 февраля в Татарстане закроют ледовую переправу Аракчино- Верхний Услон

Обещается, что мера временная
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Как сообщает МЧС Татарстана, в этот вторник с 21.00 свою работу прекращает ледовая переправа через Волгу Аракчино- Верхний Услон. При этом уточняется, что ограничение носит временный характер.

Причины такого решения, правда, не называются. Но, скорее всего, закрытие ледовой переправы связано с аномальным потеплением, которое пришло в Татарстан. Его принес обширный и глубокий североатлантический циклон.

17 февраля только в Казани плюсовая температура воздуха едва не побила рекорд 1914 года. Столбики термометра показали +2,9 градуса (рекорд - +3).

И это еще не предел. Вместе с метелями и осадками, по прогнозу Гидрометцентра Татарстана, дело дойдет и до +4.

Лишь на выходных ожидается слабо морозная погода без существенных осадков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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