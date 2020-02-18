2020-02-18T20:03:40+03:00
Происшествия

В Чебоксарах любитель азартных игр хотел сжульничать и сам стал жертвой мошенников

Мужчина обратился в полицию, а там в итоге вопросы возникли и к нему самому
Алина ГАБДУЛИНА
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За программу и приложения к ней пострадавший перечислил мошенникам более 20 тысяч рублей.За программу и приложения к ней пострадавший перечислил мошенникам более 20 тысяч рублей.Фото: Ольга Маковеева
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36-летний житель Чебоксар решил купить программу, которая бы увеличила его шансы выиграть в карточной онлайн-игре. Мужчина разместил соответствующее объявление в интернете. Уже на следующий день ему написали неизвестные. Они были готовы разработать нужную платформу всего за 6 тысяч рублей.

Правда, за различные приложения к программе мужчине нужно было еще доплатить. В общем, игрок перечислил «программистам» более 20 тысяч рублей. После чего они перестали выходить на связь.

- Потерпевший, к которому у полицейских также есть вопросы, обратился в полицию. Проводятся необходимые мероприятия, - сообщает пресс-служба МВД Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Чебоксарах любитель азартных игр хотел сжульничать и сам стал жертвой мошенников
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