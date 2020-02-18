2020-02-18T16:40:29+03:00
Общество

Гидрометцентр Татарстана: метель и ветер стихнут 20 февраля

При этом аномально теплая погода сохранится вплоть до выходных
Олег ЛУГОВОЙ
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В ближайшие дни температура воздуха будет достигать отметки в +4 градуса.В ближайшие дни температура воздуха будет достигать отметки в +4 градуса.Фото: Олег УКЛАДОВ
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18 февраля Татарстан все еще находится в зоне действия атмосферного фронта. В большинстве районов осадки смешанного характера, метели и сильный ветер порывами до 17 м/с.

В последующую среду, 19 февраля, погода в республике существенно не изменится. Аномально теплая погода сохранится - ночью от -2 до +1 градуса, днем от 0 до +3. Сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Все так же ожидаются: снега, в том числе мокрый, и дождь, ночью до сильных, местами метель и гололед, ветер порывами до 16 м/с. На дорогах снежная каша, местами гололедица.

А вот в четверг, 20 февраля, в регион начнет приходить смещающийся с юго-запада антициклон. Ночью еще пройдет небольшой снег, а после из-за высокого атмосферного давления и прояснений, осадки особо не ожидаются. При этом будет все так же тепло - ночью от -3 до +2 градусов, днем – от -1 до +4.

В пятницу же из-за влияния центральной части антициклона на регион ожидается спокойная погода без существенных осадков. Температура воздуха днем в пределах от -2 до +3 градусов.

А вот в выходные – 22 и 23 февраля, по предварительным прогнозам Гидрометцентра Татарстана, уже будет преобладать слабо морозная погода без существенных осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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