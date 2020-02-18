В Татарстане огласили приговор леснику, из-за которого спиленное дерево насмерть придавила человека

18 Февр. 2020 2020-02-18T19:08:29+03:00

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54-летнего жителя Марий Эл, работающего лесником в ГБУ «Зеленодольский опытный лесхоз», признали виновным по уголовной статье «причинение смерти по неосторожности».

Трагедия произошла в сентябре прошлого года. Тогда осужденного командировали для валки насаждений в Матюшинское участковое лесничество Лаишевского района Татарстана. Когда мужчина подпиливал бензопилой очередное дерево, он проявил преступную небрежность.

Он подумал, что ствол упадет в определенную сторону и при этом не предупредил стоявшего рядом подсобного рабочего. В итоге дерево упало именно на него. От полученных травм рабочий скончался на месте происшествия.

- Свою вину лесник полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 5 % из заработка в доход государства. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU