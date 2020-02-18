V фестиваль Hotel de ville в Казанской Ратуше пройдет при поддержке посольства США в России

18 Февр. 2020 2020-02-18T19:48:04+03:00

Изменить размер текста: A A

23 февраля в Казанской Ратуше начнется V фестиваль Hotel de ville с Ольгой Скепнер. Этот сезон откроет концерт американской джазовой певицы и композитора Селис Хендерсон. В столице Татарстана она выступит впервые и при поддержке посольства США в России.

В сопровождении американского джаз-бэнда Хендерсон представит программу, в которую войдут как ее собственные композиции, так и известные хиты Стиви Уандера, Принс, Арианы Гранде, Джими Хендрикса, Ареты Франклин и Джони Митчелл. Естественно, все произведения прозвучат в джазовой импровизационной обработке.

Начало концерта Селис Хендерсон в 18.00.

СПРАВКА

Селис Хендерсон играет на нескольких инструментах, пишет музыку, снимается в сериалах, участвует в театральных постановках. За ее плечами – сотрудничество со многими звездами американской джазовой и поп-индустрии – от Мэрайи Кэри до Мелиссы Этеридж, а также выступления в легендарных залах – Карнеги-холл, бродвейский Бикон-театр, Мэдисон-сквер-гарден.

ИСТОЧНИК KP.RU