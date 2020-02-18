2020-02-18T16:04:10+03:00
Экономика

Клиенты ВТБ в Татарстане потратили на подарки любимым более 12 млн рублей

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ВТБ провел традиционное исследование праздничных трат своих клиентов. Татарстанские клиенты ВТБ увеличили расходы на подарки любимым, по сравнению с прошлым годом, на 9%, потратив свыше 12 млн рублей. Жители региона тратили не только больше, но и чаще: в среднем число совершенных операций увеличилось на 28%. Сумма трат на одного клиента составила порядка 840 рублей.

Больше всего - свыше девяти млн рублей - татарстанцы потратили в ресторанах, всего там было совершено почти 11,5 тысяч транзакций. Этот показатель по сравнению с прошлым годом вырос на 19%.

На втором месте по объему праздничных трат – магазины цветов, где потрачено больше двух миллионов рублей, это в полтора раза превышает показатель прошлого года. При этом средний чек за один букет составил 910 рублей.

В барах и клубах жители региона потратили 791 тысяч рублей, это на 65% больше чем в 2019 году. В сувенирных магазинах траты составили 260 тысяч рублей (рост по сравнению с прошлым годом в пять раз). Средний чек в данной категории составил 1,3 тысяч рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 26%.

- В этом году транзакционная активность россиян в периоды крупных праздников значительно превышает прошлогодние показатели, и минувшая дата 14 февраля продолжила этот тренд. Отмечу, что в этом году средний чек в наиболее востребованных точках продаж остался примерно на уровне прошлого года, в то время как общий оборот вырос. Это доказывает, что все больше клиентов используют банковские карты даже при оплате не самых крупных покупок. Причем тенденция характерна не только для Москвы и Санкт-Петербурга, где транзакционная активность традиционно выше, но и для других регионов нашей страны, - отметил вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

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