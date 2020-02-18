Масленица 2020 в Казани: горожанам предлагают нарядится ради конкурса

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:36:50+03:00

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1 марта (воскресенье) в Казани Масленицу 2020 отметят на территории лесопарка Лебяжье. Программа празднования пока не известно, но зато заранее объявлено о конкурсе для горожан. Во время гуляний будут выбраны самые лучшие костюмы. Во время их презентации нужно будет рассказать о выбранном образе и желательно в творческой форме. На это будет отведена всего одна минута.

Сам же наряд, например, должен соответствовать народному стилю, тематике Масленицы вообще и встрече весны. Перед тем, как заявиться на праздник в костюме, нужно заранее зарегистрироваться. Заявки принимаются до 27 февраля включительно.

Конкурс будет проводиться, как среди детей (до 14 лет), так и для взрослых. Сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани.

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Гулянья там пройдут также 1 марта (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU