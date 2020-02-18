2020-02-18T14:48:55+03:00
Звезды

С 27 февраля по 5 марта в Чувашском государственном театре оперы и балета пройдет ежегодный Фестиваль чувашской музыки

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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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В этом году он посвящён знаменательной дате – 100-летию образования Чувашской автономной области. Фестиваль расширяет свои границы. Это значит, что песни чувашских композиторов, отрывки из опер и других классических национальных произведений смогут оценить не только жители и гости столицы Чувашии, но и жители районов республики.

В рамках фестиваля в Чувашию приедут наши земляки, которые с успехом выступают на сценах многих городов России и мира. Артисты выступят на концерте, открывающем праздник национальной музыки, а также исполнят ведущие партии в чувашских операх в дни фестиваля.

Сайт Чувашского государственного театра оперы и балета

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (8352) 58-00-96

Фото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

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С 27 февраля по 5 марта в Чувашском государственном театре оперы и балета пройдет ежегодный Фестиваль чувашской музыки
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