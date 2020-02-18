2020-02-18T15:16:14+03:00
Происшествия

Вылетала в кювет и перевернулась: в Татарстане насмерть разбился 16-летний водитель

Также пострадали и два его пассажира
Лика ИСАЕВА
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По факту данной аварии возбуждено уголовное дело.По факту данной аварии возбуждено уголовное дело.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Смертельная авария произошла 17 февраля в 3.00 на автодороге "Нижнекамск - Чистополь". По предварительным данным, трое молодых людей в возрасте 16-ти, 17-ти и 19-ти лет решили покататься на отечественной легковушке "Лада".

За руль сел самый младший в компании. У него в силу возраста, естественно, не было водительских прав. По предварительным данным, во время поездки подросток превысил скорость, не справился с управлением, машина врезалась в металлический столбик на дороге и вылетела в кювет. Там легковушка перевернулась.

16-летний водитель получил смертельные травмы - он погиб на месте. Два его пассажира выжили, но с травмами были госпитализированы.

- По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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