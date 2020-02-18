Неизвестные украли у жителя Казани баню
Возле одного из супермаркетов на улице Овражной в казанском поселке Куюки стояла мобильная баня. В какой-то момент хозяин не обнаружил ее на месте и забил тревогу. В своих поисках он обратился за помощью в соцсети. Он искал тех местных жителей, которые смогут рассказать подробности исчезновения бани.
Одновременно мужчина подал и заявление в полицию. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, на месте правоохранители составили протокол осмотра. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Кража".
ИСТОЧНИК KP.RU
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