2020-02-18T14:16:18+03:00
Происшествия

Неизвестные украли у жителя Казани баню

В поисках парилки мужчина обратился за помощью в соцсети и в полицию
Лика ИСАЕВА
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Фото: @salmachi_onlineФото: @salmachi_online
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Возле одного из супермаркетов на улице Овражной в казанском поселке Куюки стояла мобильная баня. В какой-то момент хозяин не обнаружил ее на месте и забил тревогу. В своих поисках он обратился за помощью в соцсети. Он искал тех местных жителей, которые смогут рассказать подробности исчезновения бани.

Одновременно мужчина подал и заявление в полицию. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, на месте правоохранители составили протокол осмотра. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU

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