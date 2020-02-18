2020-02-18T13:44:57+03:00
Общество

Президенту Татарстана Рустаму Минниханову представили проекты по нейтрализации вони от иловых полей в Казани

Презентацию провела финская компания
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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В этот вторник в Доме правительства президент Татарстана встретился с представителями крупной финской компании. Именно с ней в ноябре 2018 года Минэкологии республики и казанский Водоканал подписали меморандум о взаимопонимании.

На основании этого документа компания занялась разработкой проектов по рекультивации иловых полей в столице Татарстана.

Так, 18 февраля Рустаму Минниханову финские специалисты презентовали решения по нейтрализации вони, защите грунтовых вод и созданию на указанных полях устойчивой почвы.

В итоге президент Татарстана отметил, что каждый из представленных ему проектов внимательно изучат уже местные специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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