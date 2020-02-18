Президенту Татарстана Рустаму Минниханову представили проекты по нейтрализации вони от иловых полей в Казани
В этот вторник в Доме правительства президент Татарстана встретился с представителями крупной финской компании. Именно с ней в ноябре 2018 года Минэкологии республики и казанский Водоканал подписали меморандум о взаимопонимании.
На основании этого документа компания занялась разработкой проектов по рекультивации иловых полей в столице Татарстана.
Так, 18 февраля Рустаму Минниханову финские специалисты презентовали решения по нейтрализации вони, защите грунтовых вод и созданию на указанных полях устойчивой почвы.
В итоге президент Татарстана отметил, что каждый из представленных ему проектов внимательно изучат уже местные специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU