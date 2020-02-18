В Казани скончался заслуженный тренер России по игре в го Валерий Шикшин

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:24:36+03:00

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В Казани скончался заслуженный тренер России по настольной игре в го Валерий Шикшин. Об этом в соцсетях сообщил его ученик, также профессиональный игрок в го Александр Динерштейн.

- Вынуждены сообщить о том, что сегодня после продолжительной болезни ушел из жизни Валерий Шикшин. Заслуженный тренер России, человек, воспитавший трех профессионалов и несколько десятков мастеров уровня 3-дан+. Валерий Дмитриевич был моим первым учителем еще с первого класса школы. Помню, как я ждал каждого урока и вприпрыжку бежал к нему на занятия, - отмечает Александр в группе любителей японской игры.

ИСТОЧНИК KP.RU