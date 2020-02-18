2020-02-18T14:02:21+03:00
Происшествия

В Казани во время пожара в подвале многоэтажки пострадали два человека

Их спасли сотрудники МЧС Татарстана
Лика ИСАЕВА
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Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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Пожар в подвале многоэтажки на улице Братьев Касимовых в Приволжском районе столицы Татарстана произошел 17 февраля в 1.04. Сотрудников МЧС республики вызвали жильцы дома, которые заметили едкий дым, поднимавшийся по лестничным пролетам вверх.

К приезду пожарных жители девятиэтажки уже эвакуировались самостоятельно, дверь в сам подвал была распахнута настежь. Оттуда валили клубы дыма.

Во время разведки были обнаружены двое мужчин в возрасте 51-го и 56-ти лет. Оба бездомные и решили переночевать в подвале.

- Пожарные вывели мужчин на улицу при помощи масок спасаемого, - сообщили в МЧС Татарстана. - Общая площадь пожара составила два квадратных метра. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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