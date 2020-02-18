В Чувашии продают самое дешевое шампанское в России
В январе бутылка игристого в регионе в среднем стоила 181,5 рубля
Фото: pixabay.com
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В России самое дешевое шампанское продают в Чувашии. В январе 2020 года бутылка игристого в регионе в среднем стоила 181,5 рубля, в то время как в Москве, например, речь шла о 349 рублях. Такие данные приводят специалисты IT-компании «Эвотор», сообщает РИА Новости.
Отметим, что указанная стоимость шампанского в Чувашии еще и выросла по сравнению с 2018 годом. Тогда напиток был дешевле на 1,8%.
Также недорого игристое вино можно купить в соседней Марий Эл, где оно в среднем стоит 194,8 рубля за бутылку.
ИСТОЧНИК KP.RU