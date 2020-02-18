2020-02-18T12:29:52+03:00
Происшествия

В Марий Эл под колеса иномарки попал 8-летний мальчик

С травмами различной степени тяжести его госпитализировали
Лика ИСАЕВА
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Для водителя автомобиля ребенок оказался на дороге совершенно неожиданно.Для водителя автомобиля ребенок оказался на дороге совершенно неожиданно.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Наезд на 8-летнего мальчика произошел 17 февраля в 14.40 на 40-м километре автодороги "Йошкар-Ола". По предварительным данным, ребенок выбежал на оживленную трассу совершенно неожидано для 37-летнего водителя автомобиля Ford.

Мальчик был один, без сопровождения взрослых. В результате наезда он получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован с места дорожно-транспортного происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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