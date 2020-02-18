В Марий Эл под колеса иномарки попал 8-летний мальчик

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:29:52+03:00

Для водителя автомобиля ребенок оказался на дороге совершенно неожиданно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С травмами различной степени тяжести его госпитализировали

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Наезд на 8-летнего мальчика произошел 17 февраля в 14.40 на 40-м километре автодороги "Йошкар-Ола". По предварительным данным, ребенок выбежал на оживленную трассу совершенно неожидано для 37-летнего водителя автомобиля Ford.

Мальчик был один, без сопровождения взрослых. В результате наезда он получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован с места дорожно-транспортного происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU