В Марий Эл под колеса иномарки попал 8-летний мальчик
Наезд на 8-летнего мальчика произошел 17 февраля в 14.40 на 40-м километре автодороги "Йошкар-Ола". По предварительным данным, ребенок выбежал на оживленную трассу совершенно неожидано для 37-летнего водителя автомобиля Ford.
Мальчик был один, без сопровождения взрослых. В результате наезда он получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован с места дорожно-транспортного происшествия.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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