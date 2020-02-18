Президент Татарстана Рустам Минниханов пожелал успехов новому руководителю следственного комитета республики

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:53:29+03:00

Встреча главы региона с Валерием Липским прошла в Доме правительства

Изменить размер текста: A A

В этот вторник, 18 февраля, в Казани в Доме правительства президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с новым руководителем следственного комитета республики Валерием Липским.

Напомним, Липского на данную должность своим Указом назначил Президент России Владимир Путин. До этого Валерий Липский занимал должность замруководителя следственного комитета Башкирии.

Рустам Минниханов пожелал Валерию Липскому успехов на новом посту, обсудил вопросы обеспечения законности и правопорядка в Татарстане.

ИСТОЧНИК KP.RU