2020-02-18T11:58:00+03:00
Общество

В Казани появится остановка имени Героя России Александра Козина

Так будет переименован остановочный пункт «По требованию» на улице Фатыха Амирхана
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба мэрии КазаниФото: пресс-служба мэрии Казани
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С 21 февраля в Казани остановка «По требованию» на улице Фатыха Амирхана будет переименована. Она будет носить название «улица Героя России Алексея Козина».

Сейчас вносятся изменения в указатели маршрутов автобусов №28а, 43 и 54 и самой остановки.

СПРАВКА КП

Алексей Козин родился в Казани 28 мая 1976 года. С августа 1995 года он служил в Вооруженных Силах России. В 1999 году лейтенант Козин окончил казанский филиал Челябинского танкового института. После он был назначен на должность командира танкового взвода 100-й дивизии оперативного назначения Северо-Кавказского округа Внутренних войск МВД России.

С конца июля по начало сентября 1999 взвод лейтенанта Козина выполнял задачи по прикрытию административной границы с Чечней на заставе в Аксае (Дагестан). Погиб в бою, прикрывая своих сослуживцев, 5 сентября 1999 года.

Казанец получил звание Героя России за мужество и героизм 12 ноября все того же злополучного 1999 года.

В октябре 2019 года на территории гимназии №7 открыли бюст Козина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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