19 февраля в Авиастроительном и Советском районах Казани отключат свет

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:23:46+03:00

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В среду, 19 февраля, жители Авиастроительного и Советского районов Казани останутся без света. Причина этого – плановый ремонт линий электропередач и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных сетей.

Так, с 8.00 до 17.00 электричество отключат в домах №8, 8а, 10 и 12 на улице Белинского, домах №9, 11 и 13 на улице Индустриальная и в доме №10 на улице Челюскина. Кроме того, света в это время не будет в гимназии №37 (Индустриальная, 11а).

А с 9.00 до 18.00 без электричества останутся дома поселка Нагорный по улицам Белогорская, Высокогорская, Дорожная, Куркачинская и Самодеятельности, а также в СНТ «Березка».

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ИСТОЧНИК KP.RU