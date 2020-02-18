В Чувашии лихач устроил ДТП, в котором и сам пострадал, и чуть не погубил другого водителя

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:06:21+03:00

Был ли пьян тогда предполагаемый виновник аварии, выяснят уже в больнице

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Авария с участием двух легковушек произошла во вторник, 18 февраля, в 6.45 на Алатырском шоссе. 33-летний водитель "двенадцатой" превысил скорость во время обгона впереди идущего автомобиля. В момент этого маневра лихач и столкнулся с идущим по встречке автомобилем Hyundai Solaris.

- В результате травмы получили водители обеих машин, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Чувашии. - Пострадавших с различными травмами были госпитализированы с места происшествия.

По предварительным данным, водитель иномарки в момент ДТП был трезв, а предполагаемого виновника аварии на опьянение проверят в больнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU