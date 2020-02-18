В Чувашии лихач устроил ДТП, в котором и сам пострадал, и чуть не погубил другого водителя
Авария с участием двух легковушек произошла во вторник, 18 февраля, в 6.45 на Алатырском шоссе. 33-летний водитель "двенадцатой" превысил скорость во время обгона впереди идущего автомобиля. В момент этого маневра лихач и столкнулся с идущим по встречке автомобилем Hyundai Solaris.
- В результате травмы получили водители обеих машин, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Чувашии. - Пострадавших с различными травмами были госпитализированы с места происшествия.
По предварительным данным, водитель иномарки в момент ДТП был трезв, а предполагаемого виновника аварии на опьянение проверят в больнице.
Вы стали свидетелем интересного события?
Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?
Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»