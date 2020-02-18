В Казани 18-летний водитель сбил пенсионерку-нарушительницу
Сильные травмы получила 64-летняя пенсионерка вчера, 17 февраля, когда в 8.25 перебегала улицу Мавлютова вне пешеходного перехода. Она попала под колеса российского внедорожника ВАЗ-2121 "Нива", которым управлял 18-летний водитель.
В результате наезда женщина получила тяжелые травмы головы, госпитализирована в больницу. Сейчас за ее жизнь борются врачи.
Напомним, что 17 февраля в мегаполисе произошло 208 ДТП, из них восемь происшествий с пострадавшими. Среди них произошло пять наездов на пешехода, три - столкновения транспортных средств. В результате ДТП пять пешеходов, два водителя и пассажир получили различные травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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