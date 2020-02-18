В Татарстане росгвардейцы задержали 17-летнего угонщика

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:30:31+03:00

Молодой человек уже был ранее судим, но снова совершил преступление

Изменить размер текста: A A

Во время ночного дежурства в поселке Васильево Зеленодольского района республики в 2.00 сотрудники Росгвардии Татарстана заметили в одном из дворов группу парней. Молодые люди толкали ВАЗ-21099, и, завидев экипаж, бросились врассыпную. Задержать удалось только того, кто находился за рулем.

Выяснилось, что 17-летний молодой человек уже был ранее знаком сотрудникам правоохранительных органов. Он был ранее судим, но снова решил преступить закон. В ту ночь подросток ради забавы угнал вместе с приятелями отечественную легковушку от дома по улице Праздничной. Проехав несколько сотен метров, автомобиль заглох. Когда они решили завести ее с толкача, их заметили росгвардейцы.

- Задержанного подозреваемого передали полицейским, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана. - Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Угон».

ИСТОЧНИК KP.RU