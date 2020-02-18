В аэропорту Казани из-за сильного ветра не смог приземлиться самолет из Екатеринбурга

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:42:19+03:00

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В этот понедельник в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение – метель и сильный ветер до 25 м/с. МЧС республики даже рекомендовала в такую непогоду прекратить организованные перевозки детей.

Так же в понедельник из Екатеринбурга в Казань вылетел самолет Bombardier CRJ200. Сделал он это с минимальным опозданием. Но это было только начало. Воздушное судно в итоге не смогло сесть в аэропорту столицы Татарстана. Виной тому обещанный сильный ветер. Командир экипажа принял решение вернуть самолет с пассажирами обратно в Екатеринбург – аэропорт «Кольцово».

- Мы долетели до Казани, командир воздушного судна объявил, что мы находимся в зоне ожидания. Кружили над Казанью минут 30, а потом вернулись в «Кольцово», - передает слова одного из пассажиров портал E1.RU.

Самолет приземлился в Екатеринбурге ночью. Со второй попытки, когда ветер стих, воздушное судно доставило пассажиров в Казань 18 февраля в 5.11 по московскому времени, хотя по расписанию посадка была намечена на 20.25 17 февраля.

Судя по онлайн-табло аэропорта Казани, это была единственный рейс с таким большим опозданием.

Отметим, что пилоты таких малых самолетов, как Bombardier CRJ200 из Екатеринбурга вместимостью 50 пассажиров, в праве принять решение не рисковать пассажирами в непогоду. Обычно они либо задерживают вылет, пока ситуация не улучшиться, либо садятся в другом аэропорту. Для больших же самолетов типа Боинг такой сильный ветер, который был в Казани, при приземлении – обычно не проблема.

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ИСТОЧНИК KP.RU