Жителя Татарстана будут судить за секс-насилие над 7-летней девочкой
В Альметьевске 43-летнего горожанина вскоре отправят под суд. Его обвиняют в секс-насилии над малолетней девочкой.
Как следует из материалов дела, в 2017 году на базе отдыха в Тукаевском районе мужчина дважды надругался над тогда еще 7-летним ребенком. А спустя год кошмар повторился. Причем на территории одной из школ Альметьевска.
После этого прошло несколько месяцев, прежде чем девочка осмелилась рассказать о произошедшем своей матери. Женщина тут же обратилась в полицию. По ее заявлению было возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Подозреваемого задержали и поместили под стражу. Сам мужчина свою вину не признает.
- Расследование завершено и все материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.
Отмечается, что еще в 2002 году обвиняемый уже привлекался за развратные действия, совершенные им в отношении двух подростков.
Вы стали свидетелем интересного события?
Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?
Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU