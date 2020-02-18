2020-02-18T08:09:35+03:00
Происшествия

Жителя Татарстана будут судить за секс-насилие над 7-летней девочкой

Утверждается, что это не единственный случай, когда этот мужчина приставал к ребенку
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Альметьевске 43-летнего горожанина вскоре отправят под суд. Его обвиняют в секс-насилии над малолетней девочкой.

Как следует из материалов дела, в 2017 году на базе отдыха в Тукаевском районе мужчина дважды надругался над тогда еще 7-летним ребенком. А спустя год кошмар повторился. Причем на территории одной из школ Альметьевска.

После этого прошло несколько месяцев, прежде чем девочка осмелилась рассказать о произошедшем своей матери. Женщина тут же обратилась в полицию. По ее заявлению было возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Подозреваемого задержали и поместили под стражу. Сам мужчина свою вину не признает.

- Расследование завершено и все материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Отмечается, что еще в 2002 году обвиняемый уже привлекался за развратные действия, совершенные им в отношении двух подростков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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