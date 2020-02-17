2020-02-17T20:33:21+03:00
Дом. Семья

В Нижнекамске дикой косуле потребовалась помощь спасателей

Животное не рассчитало своих габаритов и застряло в заборе [фото, видео]
Лика ИСАЕВА
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Пожарные вызволили косулюПожарные вызволили косулюФото: МЧС Татарстана
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Рано утром, в 6.45, в понедельник, 17 февраля прохожие увидели, что в заборе средней школы №5 на улице Бызова в Нижнекамске застряла косуля. Дикое животное не смогло протиснуться сквозь прутья решетки, попыталось выбраться обратно, но обессилило и в итоге легло на снег.

Животное не смогло пробраться сквозь прутья забора Фото: МЧС Татарстана

Животное не смогло пробраться сквозь прутья забораФото: МЧС Татарстана

Вместе с спасателями к месту происшествия приехал и начальник райотдела Госкомитета Татарстана по биоресурсам.

Для спасения косули применяли гидравлический инструмент Фото: МЧС Татарстана

Для спасения косули применяли гидравлический инструментФото: МЧС Татарстана

Когда при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента косулю удалось вызволить из плена, то ее тут же осмотрел специалист. С его слов, серьёзных травм у косули нет. Животное вывезли за город и отпустили в лесополосе.

В Нижнекамске дикой косуле потребовалась помощь спасателей.МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Нижнекамске дикой косуле потребовалась помощь спасателей
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