В Нижнекамске дикой косуле потребовалась помощь спасателей
Рано утром, в 6.45, в понедельник, 17 февраля прохожие увидели, что в заборе средней школы №5 на улице Бызова в Нижнекамске застряла косуля. Дикое животное не смогло протиснуться сквозь прутья решетки, попыталось выбраться обратно, но обессилило и в итоге легло на снег.
Животное не смогло пробраться сквозь прутья забораФото: МЧС Татарстана
Вместе с спасателями к месту происшествия приехал и начальник райотдела Госкомитета Татарстана по биоресурсам.
Для спасения косули применяли гидравлический инструментФото: МЧС Татарстана
Когда при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента косулю удалось вызволить из плена, то ее тут же осмотрел специалист. С его слов, серьёзных травм у косули нет. Животное вывезли за город и отпустили в лесополосе.
В Нижнекамске дикой косуле потребовалась помощь спасателей.МЧС Татарстана
ИСТОЧНИК KP.RU