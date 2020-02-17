17 Февр. 2020 2020-02-17T20:33:21+03:00

Животное не рассчитало своих габаритов и застряло в заборе [фото, видео]

Изменить размер текста: A A

Рано утром, в 6.45, в понедельник, 17 февраля прохожие увидели, что в заборе средней школы №5 на улице Бызова в Нижнекамске застряла косуля. Дикое животное не смогло протиснуться сквозь прутья решетки, попыталось выбраться обратно, но обессилило и в итоге легло на снег.

Животное не смогло пробраться сквозь прутья забораФото: МЧС Татарстана

Вместе с спасателями к месту происшествия приехал и начальник райотдела Госкомитета Татарстана по биоресурсам.

Для спасения косули применяли гидравлический инструментФото: МЧС Татарстана

Когда при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента косулю удалось вызволить из плена, то ее тут же осмотрел специалист. С его слов, серьёзных травм у косули нет. Животное вывезли за город и отпустили в лесополосе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/761403" frameborder="0"></iframe> В Нижнекамске дикой косуле потребовалась помощь спасателей.МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU