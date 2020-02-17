В Набережных Челнах за интим с 15-летней школьницей повар может попасть за решетку

17 Февр. 2020 2020-02-17T17:59:08+03:00

По словам, парня у него с девочкой-подростком романтические отношения. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В правоохранительные органы Набережных Челнов обратились родители 15-летней девочки. Они рассказали, что вечером 15 февраля их дочь стала жертвой нападения 18-летнего молодого человека. С их слов, он надругался над школьницей без ее согласия.

Но когда следователи опросили самого парня, то он сообщил, что с девушкой у него романтические отношения. Интим с ней он также не отрицал . К слову, сам молодой человек работает поваром в местном кафе.

- Решатся вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста", - сообщил собственный источник "Комсомольской правды" в правоохранительных органах.

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ИСТОЧНИК KP.RU