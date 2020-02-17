В Набережных Челнах за интим с 15-летней школьницей повар может попасть за решетку
В правоохранительные органы Набережных Челнов обратились родители 15-летней девочки. Они рассказали, что вечером 15 февраля их дочь стала жертвой нападения 18-летнего молодого человека. С их слов, он надругался над школьницей без ее согласия.
Но когда следователи опросили самого парня, то он сообщил, что с девушкой у него романтические отношения. Интим с ней он также не отрицал . К слову, сам молодой человек работает поваром в местном кафе.
- Решатся вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста", - сообщил собственный источник "Комсомольской правды" в правоохранительных органах.
Вы стали свидетелем интересного события?
Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?
Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»