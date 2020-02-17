Депутат попросил врио главы Чувашии Олега Николаева повысить зарплату чиновникам

17 Февр. 2020 2020-02-17T20:08:24+03:00

Он отмечает, что оклад замглавы администрации Новочебоксарска составляет всего около 7 тысяч рублей, но при этом ни слова о премиях и надбавках

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Депутат из Новочебоксарска Игорь Иголкин считает, что муниципальным чиновникам в Чувашии стоит повысить зарплату. Об этом он и попросил врио главы региона Олега Николаева.

По мнению Иголкина, зарплата муниципальных служащих в республике не соответствует современным требованиям.

- Также обращаю Ваше внимание на неадекватность установленных окладов муниципальных служащих. К примеру, оклад заместителя главы администрации Новочебоксарска с населением в 126 500 человек, отвечающего за ЖКХ и всю инфраструктуру, составляет 7018 рублей, - отметил Иголкин в своем письме, текст которого опубликован сайте новочебоксарского городского собрания депутатов.

Так, он просит принять постановление «О предельных нормативах формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в Чувашской Республике».

Вот только о премиях положенных чиновникам Иголкин в своем письме почему-то умалчивает. А ведь иногда, помимо голого оклада, они, в том числе и ежеквартальные, могут стать тем еще подспорьем. И это не говоря уже о различных надбавках, например, за работу с определенной категорией документов.

В итоге если зайти на сайт Новочебоксарска и скачать справку о доходах местных чиновников, то можно увидеть, что, например, замглавы администрации города по соцвопросам за 2018 год заработала почти 712 тысячи рублей. К слову, замглавы по экономике и финансам заработала чуть меньше – около 623 тысяч рублей.То есть, по простым расчетам, в среднем они получали по 55,6 тысяч в месяц. Напомним, что средняя зарплата работников организаций в республике за 2018, по данным Чувашстата, была равна 27 036,2 рублей.

Но самое интересное в документе с сайта администрации отсутствуют сведения о доходах за 2018 год того самого замглавы по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры. Ах, да, все, наверное, из-за того, что в прошлом году Александра Адриянова задержали сотрудники ФСБ. Чиновника заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями с хищением бюджетных средств в особо крупных размерах.

Его должность в администрации Новочебоксарска сейчас занимает Александр Фадеев. И действительно ли ему надо будет повысить оклад, по предложению депутата Иголкина, станет известно из следующей справки о доходах за 2019 год. Декларационная кампания еще длится.

Возвращаясь же к предложению депутата Игоря Иголкина, можно сказать, что он со своей стороны прав в одном моменте. Оклад того же замглавы, если он действительно, около 7 000 рублей, повысить все-таки надо. Дело в том, что по закону он не может быть меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), который в 2020 году по России установлен в рамках 12 130 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU