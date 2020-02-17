2020-02-17T18:45:58+03:00
Звезды

До 10 тысяч казанцев смогут снятся в новом фильме Тимура Бекмамбетова

Режиссер снимает документальную картину о подвиге их земляка - Героя Советского Союза, летчика Михаила Девятаева
Алина ГАБДУЛИНА
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Режиссеру нужна массовка для воссоздания атмосферы столицы Татарстана 20 века.Режиссеру нужна массовка для воссоздания атмосферы столицы Татарстана 20 века.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В понедельник, 17 февраля, в Санкт-Петербурге начались съемки фильма Тимура Бекмамбетова «Фау-2: Побег из ада». Это будет документальная картина о подвиге казанца, Героя Советского Союза, летчика Михаила Девятаева.

После съемки перенесут в Казань. Для воссоздания атмосферы города 20 века Бекмамбетову понадобиться от 5 тысяч до 10 тысяч человек массовки. О том, что ему нужно столько непрофессиональных актеров, режиссер заявил на пресс-конференции, посвященной картине.

Напомним, Девятаев в годы Великой Отечественной войны попал в плен, но сумел сбежать вместе с группой товарищей. Они угнали самолет с фашистского аэродрома, и сумели перелететь линию фронта, доставив командованию стратегически важные сведения о засекреченном центре на Узедоме. Именно там производилось и испытывалось ракетное оружие третьего рейха. Так же Девятаев передал точные координаты стартовых установок "Фау-2».

К слову, «Фау-2: Побег из ада» будет первым фильмом снятом в вертикальном формате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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